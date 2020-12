Opnieuw tientallen Amerikaanse scholen gesloten wegens ransomware

Opnieuw hebben tientallen Amerikaanse scholen besloten om wegens een ransomware-aanval de deuren tijdelijk te sluiten, waardoor tienduizenden leerlingen thuiszitten en geen les krijgen. De scholen zijn onderdeel van het schooldistrict van Huntsville City, dat meer dan zeventig scholen telt en 24.000 leerlingen en 1700 leraren heeft.

Afgelopen maandag besloot het districtsbestuur alle scholen wegens een ransomware-aanval te sluiten. Het onderzoek naar de aanval loopt nog. Zo wordt er gekeken of er informatie van leerlingen is gestolen. Om wat voor ransomware het gaat, hoe de schoolsystemen besmet werden en of er losgeld is geëist of zal worden betaald is nog niet bekendgemaakt.

Wel heeft het schooldistrict besloten om alle scholen in het district deze week gesloten te houden. Ook zullen er geen online lessen gegeven worden. Schoolmaaltijden zijn nog wel op te halen. Tevens adviseert het schooldistrict om schoolcomputers en -laptops niet aan te zetten en niet op de schoolplatformen in te loggen. De komende dagen zal het districtsbestuur informatie geven over de plannen voor volgende week.

Vorige week wisten aanvallers toe te slaan bij het schooldistrict van Baltimore County. Vanwege de aanval werden alle scholen een hele week gesloten, waardoor ook hier leerlingen thuis kwamen te zitten. Het schooldistrict telt 115.000 leerlingen en 175 scholen.