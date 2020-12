Google Chrome neemt volgende maand afscheid van FTP-protocol

Volgende maand neemt Google Chrome afscheid van het FTP-protocol. Gebruikers kunnen dan geen bestanden meer via FTP downloaden. Volgens het techbedrijf is het uit 1971 stammende File Transfer Protocol (FTP) onveilig, wordt de ingebouwde FTP-client weinig gebruikt en zijn er betere FTP-oplossingen voor gebruikers beschikbaar.

FTP maakt geen gebruik van encryptie waardoor inloggegevens en data als platte tekst naar de FTP-server worden verstuurd. Het wordt dan ook als een onveilig en verouderd protocol beschouwd. "De legacy FTP-implementatie van Chrome ondersteunt geen versleutelde verbindingen (FTPS) of proxies", aldus Google. Het techbedrijf besloot de ondersteuning van FTP de afgelopen jaren geleidelijk af te bouwen.

Zo is op dit moment bij de helft van alle Chrome-gebruikers FTP al uitgeschakeld, hoewel het protocol nog wel is in te schakelen. Tevens is de FTP-support op dit moment beperkt tot directory listings en het downloaden van bestanden. Op 19 januari verschijnt Chrome 88 en dan zal de browser geen ondersteuning meer voor FTP bieden. Gebruikers zijn dan aangewezen op een apart FTP-programma.

Ondanks de leeftijd en beveiligingsproblemen met FTP meldde securitybedrijf Rapid7 in september dat het 13 miljoen FTP-servers op internet had gevonden.