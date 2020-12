Geen losgeld geëist bij cyberaanval op systemen Hof van Twente

Bij de cyberaanval op de systemen van de gemeente Hof van Twente is geen losgeld geëist, zo laat burgemeester Ellen Nauta tegenover Tubantia weten. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een aanval met dergelijke gevolgen nog niet eerder bij een Nederlandse gemeente voorgekomen.

Exacte details over de aanval zijn nog niet bekendgemaakt. Wel liet de gemeente in een verklaring weten dat de aanvallers gegevens op de servers van de gemeente ontoegankelijk hebben gemaakt. Veel van de gegevens op de getroffen servers moeten ook als onbruikbaar worden beschouwd. "Ze zijn vernietigd, niet meer terug te halen", stelde Nauta.

Daardoor werd al snel gedacht aan een aanval met ransomware. De aanvallers hebben echter geen losgeld geëist voor het vrijgeven van bestanden. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt of de ontoegankelijk gemaakte gegevens toch nog zijn te achterhalen. Tevens is er een onderzoek ingesteld hoe de aanval kon plaatsvinden.

Vanwege de aanval moet de gemeente een compleet nieuwe ict-infrastructuur aanleggen. Het kan dan ook nog weken of zelfs maanden duren voordat de dienstverlening aan burgers is hersteld. Zo is het nog altijd niet mogelijk om bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aan te vragen of te verlengen. Ook het doorgeven van een verhuizing, het maken van afspraken of het aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister is op dit moment niet mogelijk.

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten is de aanval uitzonderlijk en is een Nederlandse gemeente niet eerder zo zwaar getroffen. "We zien heel veel incidenten in heel veel systemen, maar dit is ongekend", zegt woordvoerder Remco Groet tegenover Tubantia. De gemeente Hof van Twente telt 35.000 inwoners.