Back-ups Hof van Twente ook verloren gegaan door cyberaanval

Bij de cyberaanval op de gemeente Hof van Twente zijn ook de back-ups verloren gegaan. Veel data zijn daardoor waarschijnlijk niet meer te herstellen. "Het zijn gegevens over onze financiële administratie tot gegevens over werk en inkomen", zo laat burgemeester Ellen Nauta tegenover het NRC weten.

De burgemeester maakte woensdag bekend dat een aanvaller de gegevens op alle servers ontoegankelijk heeft gemaakt. "Veel van deze gegevens kunnen als onbruikbaar worden beschouwd. Ze zijn vernietigd, niet meer terug te halen. Dat maakt dat onze gemeente nu voor de immense taak staat om een geheel nieuwe infrastructuur voor onze gegevens te bouwen", aldus Nauta.

Het gaat onder andere om gegevens over uitkeringen, vergunningen en jeugdzorg. Met behulp van de landelijke overheid kon de basisregistratie personen worden hersteld. Veel details over de aanval en hoe die kon plaatsvinden zijn nog niet openbaar gemaakt. Binnenkort zal een derde partij onderzoek uitvoeren.

Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering hebben die vrijdag ontvangen. Dit gebeurde op basis van voorschotten, waarbij gebruik is gemaakt van de betalingsgegevens van de maand november. Veel andere diensten zijn echter niet beschikbaar. Zo is het nog altijd niet mogelijk om bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aan te vragen of te verlengen. Ook het doorgeven van een verhuizing, het maken van afspraken of het aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister is op dit moment niet mogelijk.

Ondertussen wordt er gewerkt aan het herstel van de systemen. "Komende dagen werken we hard door om de andere meest kritische processen weer verder op gang te brengen. We verwachten op korte termijn daar meer lichtpuntjes over te kunnen melden", zo meldt de gemeente in een update over het incident.