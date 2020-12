Italiaanse politie houdt verdachten aan voor datadiefstal via usb-malware

De Italiaanse politie heeft twee verdachten aangehouden voor het stelen van tien gigabyte aan data van het Italiaanse defensiebedrijf Leonardo, dat deels in handen van de Italiaanse staat is. Het gaat om een voormalige medewerker en it-securitymanager van het bedrijf, zo laat de Italiaanse politie weten. De manager zou via usb-sticks tientallen computers van het bedrijf met malware hebben geïnfecteerd.

Deze malware wist bijna twee jaar lang, van van mei 2015 tot januari 2017, data van de besmette computers naar een server te sturen. De zaak kwam aan het licht nadat de it-afdeling van Leonardo in januari 2017 verdacht verkeer ontdekte afkomstig van een exe-bestand dat niet door de aanwezige antivirussoftware werd herkend. Verder onderzoek wees uit dat de datadiefstal al bijna twee jaar gaande was en er 94 systemen besmet waren, waaronder 33 in een fabriek in Pomigliano d'Arco.

De gestolen data bestond uit hr-documenten, financiële gegevens en documenten over het ontwerp van civiele en militaire vliegtuigen, meldt de Italiaanse krant La Repubblica. In een verklaring laat Leonardo weten dat één van de verdachten een medewerker was en de tweede verdachte wel voor het bedrijf werkte, maar geen werknemer van het bedrijf was.