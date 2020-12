Volkskrant: criminelen eisen losgeld voor data Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente is vorige week slachtoffer van een aanval met ransomware geworden waarbij allerlei gegevens zijn versleuteld. De aanvallers claimen dat ze daarnaast veertig terabyte aan data van de gemeente hebben gestolen, zo laat de Volkskrant vandaag weten.

De criminelen achter de aanval eisen 800.000 euro voor het ontsleutelen van de data. Bij de aanval zouden 24 virtuele servers van de gemeente zijn vernietigd en back-upsystemen versleuteld. Voor het versleutelen werden er back-ups gestolen, zo beweren de aanvallers. Het zou gaan om de financiële administratie, e-mails en persoonlijke gegevens van burgers.

De Volkskrant zocht zelf contact met de criminelen. Volgens de krant zijn politie en de gemeente niet op de hoogte van de eisen van de groep. De criminelen lieten een bericht achter om contact op te nemen, maar op advies van de politie werd daar geen gehoor aan gegeven, laat burgemeester Ellen Nauta weten. "De politie heeft uitdrukkelijk verzocht om hen de tijd te geven onderzoek te doen. Dat advies heb ik gerespecteerd."

De burgemeester stelt dat het niet alleen aan haar is om met de criminelen te onderhandelen of het losgeld te betalen. "Daar heb ik geen antwoord op. Ik vind ook niet dat ik mijn eentje zo'n beslissing moet nemen. Daar wil ik met de fractievoorzitters over praten. En uiteindelijk gaat de gemeenteraad over de besteding van geld."

Vanwege de aanval moet de gemeente een compleet nieuwe ict-infrastructuur aanleggen. Hoe lang dat gaat duren is op dit moment nog onbekend. Allerlei diensten zijn voor burgers hierdoor niet beschikbaar. Zo is het nog altijd niet mogelijk om bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aan te vragen of te verlengen. Ook het doorgeven van een verhuizing, het maken van afspraken of het aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister is op dit moment niet mogelijk.