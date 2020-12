Secretaresse Bravis Ziekenhuis las jarenlang onrechtmatig medische dossiers

Een secretaresse van het Bravis Ziekenhuis heeft jarenlang onrechtmatig medische dossiers van patiënten bekeken zonder dat het ziekenhuis hiervan op de hoogte was. Van juni 2014 tot en met juni 2018 wist de vrouw 379 keer onrechtmatige toegang tot medische dossiers te krijgen, zo meldt NRC.

347 keer gaat het om het dossier van de vrouw met wie haar partner jarenlang in een vechtscheiding verwikkeld was. Vijfentwintig keer wordt het dossier bekeken van een dochter uit dat huwelijk en zeven keer opent ze het medisch dossier van de moeder van de ex van haar partner. Normaliter mogen dossiers alleen worden bekeken door ziekenhuismedewerkers die hier toegangsrechten voor hebben.

Het ziekenhuissysteem is voorzien van een noodprocedure zodat personeel zonder autorisatie in spoedgevallen toch de medisch dossiers kan openen. Het systeem laat aan onbevoegde gebruikers wel een waarschuwing zien, maar die is gewoon weg te klikken. Het datalek wordt niet door het ziekenhuis ontdekt, maar door de vrouw van wie het medisch dossier 347 keer werd ingezien.

Haar ex-man, die inmiddels getrouwd is met de secretaresse, publiceert een roman met allerlei medische gegevens die uit haar dossier komen. Ze waarschuwt het ziekenhuis waarna er een onderzoek volgt. Uit de loggegevens blijkt dat de secretaresse honderden keren onbevoegd dossiers heeft opgevraagd. De rechter verbiedt uiteindelijk de publicatie van het boek en de secretaresse wordt op staande voet ontslagen.

Het Bravis laat weten het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens te hebben gemeld. De toezichthouder besluit volgens het ziekenhuis geen verder onderzoek in te stellen of sanctie op te leggen. Eerder kreeg het HagaZiekenhuis nog een boete van 460.000 euro vanwege personeel dat onrechtmatig het medische dossier van Barbie had bekeken.

Twee weken geleden meldde het ziekenhuis aan de vrouw dat de logging-data niet volledig is. Zo heeft het Bravis voor 24 juni 2014 geen informatie over wie waarom patiëntengegevens raadpleegde. De dossiers van patiënten kunnen daardoor langer zijn ingezien. Het ziekenhuis zegt de vrouw toe dat het de controle van inzages zal verbeteren en extra alert zal zijn op de toegangsrechten van medewerkers die van functie wisselen.

Volgens Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden, duidt het ontbreken van logging voor juni 2014 erop dat de beveiliging ontoereikend was. "Op basis van de informatie die u mij verstrekt lijkt dit een redelijk serieus datalek, aangezien het over zo’n lange periode plaatsvond, niet door het ziekenhuis zelf werd ontdekt en omdat het om medische gegevens gaat."

De vrouw van wie het dossier zo vaak werd bekeken is naar de rechter gestapt en eist dat die over de "grove nalatigheid" van het ziekenhuis een oordeel velt.