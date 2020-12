Fraudehelpdesk start voorlichtingscampagne over datingfraude

De Fraudehelpdesk is vandaag een voorlichtingscampagne over datingfraude gestart. Slachtoffers van datingfraude verloren dit jaar gemiddeld 17.000 euro per persoon. Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar werd er bij de Fraudehelpdesk voor meer dan 2,3 miljoen euro aan schade door slachtoffers gemeld.

Bij datingfraude proberen oplichters via datingsites en social media om een relatie met slachtoffers aan te gaan, en vragen in een later stadium om geld. Bijvoorbeeld voor het betalen van vliegtickets om het slachtoffer te komen bezoeken. "De impact op datingfraudeslachtoffers is groot. Zij raken niet alleen veel geld kwijt maar verliezen ook een (online) partner, iemand in wie zij lange tijd dachten een soulmate gevonden te hebben. Vanuit de directe omgeving stuiten de slachtoffers vaak op onbegrip. De wanhoop en schaamte zijn dan ook groot. Hoe heb ik dit kunnen laten gebeuren?", aldus de Fraudehelpdesk.

Volgens de organisatie, die in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid werd opgericht en gesubsidieerd wordt door de overheid, zijn datingfraudeurs uiterst bedreven en weten ze slachtoffers geraffineerd te manipuleren. "Een van de tactieken is de datingpartner te isoleren van zijn of haar omgeving, om hem/haar makkelijker te kunnen beïnvloeden. Jaarlijks ontvangen wij honderden meldingen van mensen die op deze manier slachtoffer zijn geworden."

Met de campagne 'Verliefd op de persoon, of op het profiel?' worden mensen gewezen op de werkwijze van datingfraudeurs. In een voorlichtingsfilmpje komen twee slachtoffers aan het woord, die voor tienduizenden euro’s werden opgelicht en emotionele schade opliepen. Om de campagne te verspreiden onder de 40-plussers die online daten, werd de samenwerking gezocht met Match Group, die onder andere de populaire datingsites Lexa en Tinder in het portfolio heeft.