Bende steelt 800.000 euro via blackbox-aanvallen op geldautomaten

De Italiaanse politie heeft zes verdachten aangehouden voor het uitvoeren van blackbox-aanvallen tegen geldautomaten waarbij 800.000 euro werd gestolen, aldus een persbericht waarover de Gazetta di Parma bericht. Bij blackbox-aanvallen wordt een extern apparaat op de geldautomaat aangesloten en geven criminelen vervolgens instructies waarmee de inhoud van de geldcassettes wordt geleegd.

Volgens Italia Notizie 24 wisten de criminelen via de verlichting of een gat aan de zijkant van het toetsenbord van de geldautomaat toegang tot onder andere een seriële kabel te krijgen. Vervolgens werd er een laptop en router aangesloten waardoor de malafide commando's naar de geldautomaat werden gestuurd. De bende wist zo over een periode van zeven maanden bij 35 geldautomaten in onder andere Milaan, Rome, Bologna en Parma 800.000 euro te stelen.

Eind november werden verschillende verdachten op heterdaad aangehouden, zo blijkt uit een video die de Italiaanse politie heeft vrijgegeven. In totaal werden er twaalf personen wegens de aanvallen onderzocht, waarvan er zes in Italië, drie in Polen en één in Moldavië werden gearresteerd. Twee personen zijn voortvluchtig.