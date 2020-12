Nederlandse intensive cares gaan op grote schaal data delen, zo hebben de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), het Amsterdam UMC, Zorgverzekeraars Nederland en techbedrijf Pacmed aangekondigd. Het gaat dan met name om gegevens van IC-apparatuur, zoals bewakingsmonitoren en beademingsmachines, die bij de behandeling van ernstig zieke patiënten worden ingezet.

Volgens de initiatiefnemers is Nederland het eerste land ter wereld dat op zo'n grote schaal landelijke IC-data gaat analyseren. Het gaat om meer dan 30.000 datapunten per IC-patiënt per dag. En om zo’n 80.000 intensive care behandelingen in Nederland per jaar. "Hoe meer data, hoe groter de kans op bruikbare algoritmes die ingezet kunnen worden om intensivisten te helpen bij het maken van behandelkeuzes op de IC", aldus de betrokken organisaties.

De initiatiefnemers geven aan dat er geen gegevens worden verzameld die direct herleidbaar zijn tot individuele personen. Daarnaast wordt er een privacyrisico-inventarisatie uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van deze inventarisatie worden er technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat het delen van de gegevens volgens de privacywetgeving en beveiligingsnormen zal plaatsvinden.

"Tijdens de coronacrisis hebben veel intensive cares data gedeeld over de behandeling van coronapatiënten,” vertelt NVIC-voorzitter Diederik Gommers. "Daardoor weten we nu veel preciezer hoe we moeten beademen en welke medicijnen werken." Inmiddels delen al 38 intensive cares data.

De samenwerking tussen de partijen wordt door Zorgverzekeraars Nederland met twee miljoen euro voor de eerste vijf jaar ondersteund. De initiatiefnemers laten verder weten dat ziekenhuizen voor de data verantwoordelijk blijven en zorgverzekeraars geen inzage in de gegevens hebben.