Duitse corona-app nu beschikbaar zonder Google Play Services

De Duitse corona-app is nu ook beschikbaar zonder Google Play Services en via de alternatieve appstore F-Droid te downloaden. Zo kunnen mensen met een Google-vrije Androidtelefoon de Corona-Warn-App toch installeren. Dat laat de Free Software Foundation Europe (FSFE) vandag weten.

De Corona-Warn-App was alleen beschikbaar in de Google Play Store en zodoende alleen te downloaden met een Google-account. Daarnaast maakt de Duitse corona-app, net als de Nederlandse CoronaMelder, gebruik van de door Apple en Google ontwikkelde Exposure Notifications API. Deze API wordt gebruikt voor het uitwisselen van bluetoothcodes en zorgt dat dit ook tussen Android- en iOS-telefoons werkt.

Op Android werkt de API alleen wanneer Google Play Services zijn geïnstalleerd. "Deze Google-services grijpen diep in op het systeem en ondermijnen de digitale soevereiniteit van de gebruikers. Hierdoor kunnen mensen die hun privacy en softwarevrijheid van hun Androidtoestel belangrijk vinden standaard veel corona-apps niet gebruiken", zo stelt de FSFE.

Om corona-apps zonder Google Play Services te laten werken besloot een vrije softwareontwikkelaar om de notificatiefunctionaliteit in microG te verwerken. Dit is een vrije software-implementatie van de propriëtaire Google-services. Zo kunnen mensen die een Google-vrije Androidtelefoon en en microG geïnstalleerd hebben van verschillende corona-apps gebruikmaken.

Een aantal dagen geleden werd de notificatiefunctionaliteit van microG direct in de Duitse Corona-Warn-App verwerkt. Zodoende kunnen mensen die geen Google-services of microG op hun toestel geïnstalleerd hebben toch van de Corona-Warn-App gebruikmaken. Daarnaast is een fork van de Corona-Warn-App nu ook via F-Droid te downloaden, een alternatieve Android-appstore met alleen vrije software-apps. De Corona-Warn-App is inmiddels meer dan 23,2 miljoen keer gedownload.

De FSFE laat weten dat ook andere landen van deze oplossing gebruik kunnen maken. In september maakten de ontwikkelaars van CoronaMelder nog bekend dat ze alleen Google Play Services officieel ondersteunen. De microG-implementatie zou kwetsbaar zijn voor het spoofen van codes, omdat die niet de publieke sleutel controleert die bij Google is geregistreerd als onderdeel van het verwerken van diagnostische sleutels.