ACM blij met privacylabel voor apps in Apple App Store

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is blij met het privacylabel dat voortaan bij apps in de Apple App Store wordt getoond. Door middel van het privacylabel kunnen gebruikers in één oogopslag zien welke gegevens een app verzamelt en hiermee doet.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de data die wordt gebruikt om gebruikers te tracken of hoe third-party partners van wie de code wordt gebruikt met verzamelde data omgaan. Met het toevoegen van het privacylabel komt Apple tegemoet aan de oproep van 27 internationale consumententoezichthouders, verenigd in ICPEN (International Consumers Protection and Enforcement Network), waar ook de ACM deel van uitmaakt.

De ACM en ICPEN willen dat de appstores van Apple en Google het eenvoudig maken voor gebruikers om het gegevensgebruik van apps met elkaar te vergelijken. "Hierdoor kunnen consumenten privacy bij hun keuze voor een app betrekken en kunnen appaanbieders zich op dit punt onderscheiden", zo laat de toezichthouder weten. De ACM noemt verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat mensen meer privacybewuste keuzes maken als dergelijke informatie voor hen beschikbaar is.

De consumententoezichthouders riepen Apple en Google op om meer transparantie in hun appstores door te voeren. Daarbij is voorgesteld om op de productpagina van apps in de appstored een extra kopje op te nemen met privacyinformatie, in eenvoudige taal en met icoontjes, zodat de gebruiker eenvoudig apps op gegevensgebruik met elkaar kan vergelijken.

"Vergelijken en kiezen van apps op kenmerken die samenhangen met privacy wordt nu een stuk eenvoudiger", zo laat de ACM over de aanpassing van Apple in de App Store weten. Google heeft tot op heden geen gehoor aan de oproep van de consumentenautoriteiten gegeven, aldus de ACM. Wel zullen extensies in de Chrome Web Store vanaf januari van een privacylabel worden voorzien.