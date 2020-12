AP-voorzitter: wees alert op eenzijdige informatiebubbel door online profiel

Techbedrijven weten mensen door middel van online profielen ongemerkt een eenzijdige informatiebubbel in te zuigen, waardoor we ongemerkt onze autonomie verliezen, zo stelt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens in een column.

Wolfsen wijst naar de data die techbedrijven verzamelen om zo online profielen aan te leggen en daarmee de informatie aanpassen die mensen te zien krijgen. "Vooropgesteld: het gaat mij niet om de inhoud van berichten. Het is een groot goed dat u zelf mag en kunt bepalen welke informatie u consumeert en wat u daarvan vindt", aldus de AP-voorzitter. "Wat wel essentieel is, is dat u zich niet door bedrijven - die verdienen aan de tijd dat u online bent - onbewust in een eenzijdige informatiebubbel laat zuigen die uw kijk op de wereld bepaalt."

Wolfsen adviseert internetgebruikers dan ook om slimmer dan hun online profiel te blijven. Zo kan er worden gelet op het weigeren of accepteren van cookies, of gebruik te maken van het recht om persoonsgegevens in te zien of te wissen. De Autoriteit Persoonsgegevens doet onder andere onderzoek naar de handel in data en het gebruik van algoritmes. "Maar wij kunnen niet alles oppakken. Uw online profiel vraagt ook om uw eigen toezicht", merkt de AP-voorzitter op.

Volgens Wolfsen is vrijheid een groot goed en is het belangrijk om zowel offline als online die vrijheid en autonomie te houden. "Grip houden op uw persoonsgegevens en weten wat anderen - al dan niet door volgsoftware - over u weten, is daarbij cruciaal."