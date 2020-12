De Jonge: centraal registratiesysteem essentieel voor vaccinatiestrategie

Een centraal registratiesysteem dat bijhoudt wie in Nederland is gevaccineerd tegen het coronavirus is een essentieel onderdeel van de vaccinatiestrategie, zo stelt minister De Jonge van Volksgezondheid. Het systeem, dat eind december gereed moet zijn, zal volgens "privacy by design" worden ontwikkeld, aldus de minister.

In het register worden oproep- en vaccinatiegegevens bijgehouden, zoals wie, wanneer, welk vaccin heeft gekregen. Via het systeem kunnen vaccinatiegraad en bijwerkingen worden gemonitord. "Omdat de verwachting is dat er verschillende typen vaccins worden ingezet, is het ook van belang om goed bij te houden wie met welk vaccin gevaccineerd is en tot welke doelgroep iemand behoort. Het is van groot belang dat deze gegevens zo compleet mogelijk zijn", zo schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Het centrale register zou eind deze maand gereed moeten zijn om vaccinatiedata te registreren. Het RIVM voert nu overleg met de partijen die de vaccinaties gaan zetten om, waar mogelijk, de registratiesystemen op elkaar aan te sluiten. Wie gevaccineerd is kan zijn gegevens uit het register laten verwijderen. "Tot slot is het belangrijk dat de registratie veilig en betrouwbaar is, daarom worden daartoe aangewezen partijen als het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) betrokken op deze aspecten", besluit de minister.