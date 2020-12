Wachtwoorden Google-account straks zonder sync op apparaten te gebruiken

Chrome-gebruikers die wachtwoorden in hun Google-account opslaan kunnen die straks op meerdere apparaten gebruiken, zonder dat ze hiervoor de synchronisatie-feature moeten inschakelen. Dat heeft Google bekendgemaakt. Op dit moment zijn in een Google-account opslagen wachtwoorden alleen op meerdere apparaten te gebruiken wanneer synchronisatie staat ingeschakeld.

Straks volstaat het om alleen op het Google-account in te loggen, waarna er met de opgeslagen wachtwoorden kan worden ingelogd, ongeacht of synchronisatie staat ingeschakeld. Wanneer gebruikers van de desktopversie van Chrome een nieuw wachtwoord op willen slaan krijgen ze de keuze om dit lokaal op het systeem of in hun Google-account te doen. De feature wordt de komende maanden onder gebruikers uitgerold.

Daarnaast wil Google dat Chrome-gebruikers op Android eenvoudiger op hun Google-account kunnen inloggen. Dat kan straks door middel van een enkele tap, ook wanneer synchronisatie niet staat ingeschakeld. Bij het inloggen op een Google-dienst zoals Gmail kunnen gebruikers er straks voor kiezen om met één van de Google-accounts op de telefoon in te loggen op Chrome. Het is dan niet meer nodig om het wachtwoord opnieuw in te voeren.