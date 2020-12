Foxconn bevestigt aanval op Amerikaans systeem met ransomware

Elektronicagigant Foxconn heeft bevestigd dat het slachtoffer van een aanval met ransomware is geworden. Een informatiesysteem in de Verenigde Staten dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van Foxconns bedrijfsactiviteiten in Noord- en Zuid-Amerika werd op 29 november getroffen.

De aanvallers claimen dat ze zo'n twaalfhonderd servers wisten te versleutelen en honderd gigabyte aan data hebben buitgemaakt. Ook beweren de aanvallers dat ze twintig tot dertig terabyte aan back-ups hebben verwijderd. Een deel van de gestolen data werd door de aanvallers op hun eigen website gepubliceerd, zo meldt Bleeping Computer. Voor het ontsleutelen van de data wordt een losgeldbedrag van 34 miljoen dollar geëist.

Foxconn stelt in een verklaring dat het samen met technische experts en opsporingsdiensten een onderzoek uitvoert om de volledige impact van de aanval te achterhalen. De gevolgen voor de bedrijfsvoering vielen mee, aldus het bedrijf tegenover persbureau Reuters. Het getroffen systeem zal in fases worden hersteld. Of er losgeld is betaald en hoe de aanvallers toegang tot het systeem konden krijgen is niet bekendgemaakt.