Hof van Twente verwacht nog lange tijd last van cyberaanval te hebben

De gemeente Hof van Twente verwacht nog lange tijd last van de gevolgen van de recente cyberaanval te hebben, zo heeft burgemeester Ellen Nauta vandaag in een brief aan de inwoners bekendgemaakt. Of er sprake is van een aanval met ransomware, zoals maandag door de Volkskrant werd bericht, maakt Nauta niet duidelijk.

De burgemeester stelt dat medewerkers op 1 december niet meer op systemen konden inloggen. "Later werd duidelijk dat onbekende derden zich toegang hebben verschaft tot onze systemen en de gegevens op onze servers voor ons ontoegankelijk hebben gemaakt. Deze situatie roept heel veel vragen op, en dat begrijp ik erg goed."

Op de getroffen servers staan gegevens waarmee de gemeente veel van de werkzaamheden uitvoert. Het gaat onder andere om gegevens van inwoners, die soms privacygevoelig zijn. Volgens Nauta zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de aanvaller gegevens heeft buitgemaakt of verspreid. Op dit moment vindt er, naast het politieonderzoek, onafhankelijk onderzoek plaats naar de precieze toedracht.

Vanwege de aanval is de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners verstoord. Zo is het nog altijd niet mogelijk om een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart aan te vragen of te verlengen. Ook het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister zijn niet mogelijk. "We zullen samen nog wel een poos last houden van deze situatie", aldus de burgemeester.