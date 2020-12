FBI gebruikte Patriot Act voor het opvragen van webserverlogs

De FBI heeft een sectie van de Patriot Act gebruikt om zonder gerechtelijk bevel webserverlogs op te vragen, zo laat The New York Times weten. De Patriot Act werd na de aanslagen van 11 september 2001 ingevoerd. Via Sectie 215 konden de autoriteiten door middel van een bevel van een 'geheime' rechtbank informatie bij bedrijven opvragen als dit relevant was voor de nationale veiligheid.

De Amerikaanse geheime dienst NSA gebruikte Sectie 215 voor het verzamelen van de metadata van miljoenen Amerikaanse telefoongesprekken, zoals klokkenluider Edward Snowden in 2013 openbaarde. In 2015 verbood het Amerikaanse Congres bulkverzameling van telefoondata via Sectie 215. De FBI bleef de sectie gebruiken om zonder gerechtelijk bevel browsingdata op te vragen, zo is nu duidelijk geworden.

Sectie 215 moet periodiek door het Amerikaanse Congres worden verlengd. In maart van dit jaar verliep de wet zonder verlenging. Twee maanden later diende de Amerikaanse senator Ron Wyden een amendement in voor Sectie 215 waardoor die niet gebruikt zou mogen worden voor het verzamelen van browsingdata. Wyden vroeg de Amerikaanse inlichtingendirecteur John Ratcliffe om opheldering over het verzamelen van dergelijke gegevens en of dit in het verleden was gedaan.

Ratcliffe liet weten dat Sectie 215 niet wordt gebruikt voor het verzamelen van zoekopdrachten van mensen. Wel bleek dat er vorig jaar onder de sectie 61 bevelen waren afgegeven, waarvan één was gebruikt voor het opvragen van webserverlogs. Via de logs keek de FBI of computers vanuit een bepaald land een specifieke Amerikaanse webpagina hadden bezocht. Of Sectie 215 voor 2019 of dit jaar is gebruikt om webserverlogs op te vragen wilden de Amerikaanse autoriteiten niet aan The New York Times laten weten.