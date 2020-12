Google krijgt 100 miljoen euro boete voor advertentiecookies

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft Google een boete van 100 miljoen euro opgelegd wegens het zonder toestemming plaatsen van advertentiecookies. Amazon kreeg voor hetzelfde vergrijp een boete van 35 miljoen euro opgelegd. Bij het bezoek van google.fr en amazon.fr werden automatisch verschillende cookies voor advertentiedoeleinden geplaatst, zonder dat gebruikers hier toestemming voor hadden gegeven.

Dit is onder de privacywetgeving echter wel verplicht, zo stelt het CNIL. Google gaf ook geen informatie over de cookies die al op het systeem waren geplaatst of de mogelijkheid om die te weigeren. Wanneer gebruikers aangaven dat ze geen gepersonaliseerde advertenties wilden bleef één van de al geplaatste advertentiecookies achter en bleef informatie verzamelen. Ook hiermee overtrad Google de privacywetgeving.

Door deze werkwijze heeft Google bijna vijftig miljoen gebruikers van de Franse zoekmachine gedupeerd. Sinds september van dit jaar is Google gestopt met automatisch plaatsen van cookies bij het bezoek van google.fr. De informatie over de cookies die Google wil plaatsen schiet volgens CNIL nog steeds tekort. Google moet die nu aanpassen, anders zal het een boete van 100.000 euro per dag krijgen. Het techbedrijf heeft drie maanden de tijd gekregen om de aanpassing door te voeren.

Amazon

In het geval van Amazon werden gebruikers ook onvoldoende of helemaal niet geïnformeerd over het plaatsen van cookies op hun computer en waarvoor die werden gebruikt. Wanneer gebruikers via een advertentie op amazon.fr terechtkwamen werden de cookies direct en zonder enige informatie geplaatst. Daarmee heeft Amazon de rechten van internetgebruikers geschonden, aldus CNIL.

Ook Amazon is gestopt met het zonder toestemming van plaatsen van cookies, maar ook de nieuwe informatie over cookies die het bedrijf geeft is volgens de toezichthouder onvoldoende. Net als Google moet Amazon daarom de informatie aanpassen, anders zal het een boete van 100.000 euro per dag krijgen.