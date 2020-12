Hoekstra: belangrijk dat winkels contant geld blijven accepteren

Het is belangrijk dat winkels contant geld blijven accepteren, zo stelde minister Hoekstra van Financiën tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer op vragen over het verdwijnen van bankfilialen en geldautomaten. Volgens de minister heeft contant geld in Nederland een acceptatiegraad van 96 procent.

"In 96 procent van de winkels kun je met cash betalen. Dat is een hoger percentage dan waar je met pin kunt betalen. Dus als een van die twee groepen zich verongelijkt zou mogen voelen, dan zouden dat in ieder geval niet de cashbetalers zijn. Maar ik heb vaker gezegd, en herhaal dat graag: ikzelf vind het ontzettend belangrijk dat cash een geaccepteerd betaalmiddel blijft in de samenleving", aldus Hoekstra.

De minister merkt op dat de acceptatie van contant geld wat vraagt van overheidsdiensten. "We doen dat vanwege de stabiliteit van het systeem, maar ook omdat er mensen zijn die de behoefte hebben om dat te blijven doen vanwege het gevoel van privacy dat groter is bij cash dan bij pinbetalingen."

Hoekstra reageerde op vragen van SP-Kamerlid Alkaya over het verdwijnen van bankfilialen en geldautomaten. Ouderenorganisaties ontvangen allerlei klachten hierover. "Zij waarschuwen ons voor de grote groep mensen die hierdoor dreigt af te haken; mensen die het liefst met contant geld betalen en die graag een mens, een persoon van vlees en bloed, tegenover zich hebben zitten als ze het over hun geldzaken hebben, en niet een computerstemmetje of een beeldscherm", stelde Alkaya.

De minister laat daarop weten dat er overleg plaatsvindt over het goed toegankelijk houden van geldautomaten en bankfilialen en dat ook ouderenbonden hieraan deelnemen. Hoekstra zegt toe dat hij nog een keer met het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) in gesprek gaat over deze problematiek. Toch is het volgens de minister ook realistisch om te erkennen dat mensen deze ontwikkeling voor een belangrijk deel zelf willen.

"Ik deel dat je voor sommige dingen graag iemand in de ogen wilt kunnen kijken, zeker als je kwetsbaar bent. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is dat we ook moeten waken voor al te veel romantiek over hoe gezellig het dertig, veertig jaar geleden in die rij van de bankfilialen was. Ik heb daar vaak gestaan, vaak aan de hand van een van mijn ouders. Dat duurde lang en was nou niet het hoogtepunt van het bezoek aan de winkelstraat."