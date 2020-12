Duitse overheid publiceert onderzoek naar encryptiesoftware VeraCrypt

De Duitse overheid heeft onderzoek naar encryptiesoftware VeraCrypt laten uitvoeren en de resultaten vandaag gepubliceerd. De onderzoekers vonden geen grote kwetsbaarheden maar vinden de software ongeschikt voor het beschermen van gevoelige data en personen die hoge veiligheidseisen stellen.

VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma voor Linux, macOS en Windows gebaseerd op het populaire TrueCrypt waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt. Het wordt voor het grootste deel door één persoon ontwikkeld die geen uitgebreide softwareontwikkelingscyclus met algemene best practices en peer reviews volgt, aldus de onderzoekers, die een jaar met hun onderzoek bezig waren.

Verder bestaat de gebruikte code nog altijd grotendeels uit de TrueCrypt-code, die herhaaldelijk is bekritiseerd voor de slechte programmeerstijl, merken de onderzoekers op. De code in VeraCrypt is niet opgeschoond en de ontwikkelaar volgt nog steeds dubieuze programmeerkeuzes, zo laat het rapport verder weten.

In de basisfunctionaliteit van de software, zoals het verwerken van containerbestanden en de interface met kerneldriver, werden geen beveiligingsproblemen aangetroffen. Ook bij de door VeraCrypt gebruikte cryptografische algoritmes vonden de onderzoekers geen problemen. Wel maakt VeraCrypt gebruik van het gedateerde en afgeschreven RIPEMD-160-hashingalgoritme. Verder werden er eigenaardigheden ontdekt met betrekking tot de implementatie van de random number generators en het GOST-encryptiealgoritme.

Aanbevelingen

Zoals gezegd worden er tijdens het onderzoek geen grote beveiligingsproblemen in VeraCrypt aangetroffen. Wel doen de onderzoekers verschillende aanbevelingen, zoals het gebruik van opensource-libraries voor de implementatie van cryptografische functies in plaats van de eigen gedateerde cryptografische code te gebruiken. Ook doet de ontwikkelaar er verstandig aan om naar een moderne key derivation functie over te stappen.

De onderzoekers stellen ook dat VeraCrypt alleen bescherming kan bieden in het geval dat een versleuteld apparaat wordt gestolen of verloren. De software biedt geen bescherming tegen online aanvallen op een draaiend systeem. Verder biedt VeraCrypt geen bescherming in scenario's waarbij een aanvaller meerdere keren toegang tot het systeem heeft, zo laat de conclusie weten.

Naast de aanbevelingen voor de ontwikkelaar hebben de onderzoekers ook nog advies voor gebruikers en dat is dat de software niet voor vertrouwelijke data moet worden gebruikt. "De ontwikkelmethodes en resulterende codekwaliteit van VeraCrypt zijn een reden tot zorg. Daarom kunnen we VeraCrypt niet aanbevelen voor gevoelige data en personen of toepassingen met hoge veiligheidseisen."