DigiD voortaan verplicht voor aanmelden camera's in politiedatabase

Particulieren die hun camera willen aanmelden voor de database van Camera in Beeld moeten dit voortaan via DigiD doen, zo heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De database geeft politie een overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken.

Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie in het systeem kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt niet live mee met de beelden. Volgens Karel van Engelenhoven, landelijk projectleider Camera in Beeld, is het voor politieonderzoek belangrijk dat de informatie over de camera's juist en volledig is.

"Het up-to-date houden van die informatie is zeer arbeidsintensief. Per week zijn er honderden aanmeldingen en bestaande deelnemers voegen extra camera’s toe of passen bijvoorbeeld hun gegevens aan vanwege een verhuizing", zegt Van Engelenhoven. Het koppelen van Camera in Beeld aan DigiD zou het actueel houden van de database eenvoudiger en efficiënter moeten maken.

"Dankzij DigiD kunnen we een gebruiker gericht vragen of zijn of haar gegevens uit de database nog kloppen. Ook kunnen eigenaren straks zelf wijzigingen doorvoeren van hun cameragegevens", aldus Van Engelenhoven. Voor bestaande deelnemers verandert er vooralsnog niets. De politie zal hen op een gegeven moment wel vragen om hun DigiD aan de aanmelding toe te voegen. Voor bedrijven die deelnemen komt er een aparte (tijdelijke) registratiewijze, omdat zij niet met DigiD werken. Bedrijven worden hierover geïnformeerd.

"DigiD wordt door veel overheidsinstanties gevraagd, bijvoorbeeld als je bij de GGD een coronatest aanvraagt of aangifte doet bij de politie. Mensen raken daar meer en meer aan gewend. Het voordeel van DigiD is bovendien dat een deel van de persoonlijke gegevens al is ingevuld, evenals bij de Belastingaangifte", merkt Van Engelenhoven op. Volgens de projectleider is betrouwbaarheid belangrijk en weet de politie door middel van DigiD dat gegevens ook daadwerkelijk door de eigenaar van de camera zijn ingevoerd of aangepast.