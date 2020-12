Finse douane neemt webserver online drugsmarktplaats in beslag

De Finse douane heeft in samenwerking met Europol en de Poolse politie de webserver van een online drugsmarktplaats in beslag genomen. De Sipulimarket opereerde sinds vorig jaar op het Tor-netwerk en bood allerlei soorten drugs en andere illegale goederen aan.

Volgens de Finse douane was Sipulimarket nog de enige Finstalige drugsmarktplaats op het Tor-netwerk nadat het in de lente van 2019 een andere marktplaats genaamd Silkkitie offline had gehaald. Europol ondersteunde de Finse autoriteiten met operationele support en technische expertise, waaronder het hosten van de banner waarop staat dat het domein van de marktplaats in beslag is genomen.

Hoe de webserver kon worden achterhaald is onbekend. Hidden services op het Tor-netwerk laten niet het echte ip-adres van de webserver zien. In het verleden lukte het autoriteiten echter door configuratiefouten aan de kant van de beheerders om het ip-adres en zo de locatie van de server te vinden. Of dat ook nu het geval is, is onbekend.