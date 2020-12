Ollongren kan niets zeggen over af te luisteren cryptofoons politie

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kan niets zeggen over cryptofoons van de Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee die door de Amerikaanse geheime dienst NSA waren af te luisteren. Het radioprogramma Argos kwam onlangs met het nieuws dat de SE 660 Crypto-mobilofoon van fabrikant Ascom van een backdoor was voorzien waardoor de NSA de versleutelde communicatie kon afluisteren.

De backdoor betrof afgezwakte versleutelingsalgoritmes in de telefoons waar de Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee mee communiceerden en het mogelijk voor de NSA maakten om gesprekken af te luisteren. Of de NSA daadwerkelijk gesprekken heeft afgeluisterd en hoe vaak is onbekend. SP-Kamerlid Van Raak vroeg Ollongren om opheldering, maar de minister zegt dat ze hier niets over kan zeggen.

"Ik heb kennisgenomen van de berichtgeving door Argos. De conclusies in deze berichtgeving laat ik voor rekening van de betrokken journalisten", laat de minister weten op een vraag van Van Raak of ze van de backdoor op de hoogte was. Het SP-Kamerlid vroeg Ollongren ook of zij de Amerikaanse autoriteiten om opheldering gaat vragen. "Ik kan hier in het openbaar geen uitspraken over doen", is het antwoord van de minister, die toevoegt dat ze in het openbaar ook geen uitspraken kan doen over de apparatuur en werkwijze van de inlichtingendiensten.

Afsluitend vroeg Van Raak de minister om een lijst met apparatuur en de landen die het hebben geleverd waar mogelijk een backdoor in zit en een lijst van apparatuur waarvan de minister zeker weet dat die backdoorvrij is. "In het openbaar kan ik geen uitspraken doen over de apparatuur die deze diensten gebruiken, omdat dit inzicht zou geven in hun werkwijzen. In algemene zin geldt dat het niet mogelijk is garanties te geven over apparatuur die niet volledig onder eigen toezicht is ontwikkeld of wordt beheerd", reageert Ollongren.