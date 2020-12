Ombudsman wil regeling voor data op in beslag genomen voorwerpen

De Nationale ombudsman wil dat de overheid met een regeling komt voor het omgaan met data op in beslag genomen voorwerpen en voertuigen. Aanleiding voor de oproep is een klacht van een vrouw van wie de auto en auto van haar man in beslag werden genomen en verkocht door Domeinen Roerende Zaken (DRZ). Op de navigatie/boordcomputer stonden haar gegevens nog waardoor de vouw vindt dat haar privacy is geschonden.

Voertuigen en voorwerpen worden door politie in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie is vervolgens verantwoordelijk voor wat er met een voorwerp gebeurt en is DRZ de wettelijke bewaarder van in beslag genomen voorwerpen. Daarmee zijn deze drie instanties verbonden met elkaar in het beslagproces. De ombudsman wil dat zij als geheel verantwoordelijkheid nemen en passende maatregelen treffen over de omgang met voorwerpen die data van de gebruiker bevatten.

De ombudsman wil ook dat de instanties heldere afspraken maken over hoe zij burgers hierover informeren en wat burgers zelf kunnen doen om hun gegevens te beschermen. "Steeds meer voorwerpen en voertuigen slaan gegevens op. Dat neemt in de toekomst alleen maar toe. De overheid heeft niet helder hoe met die gegevens om te gaan bij inbeslagname. Dat moet snel veranderen om te voorkomen dat iemands gegevens zomaar bij een ander terecht komen", zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

In het geval van de vrouw van wie de auto en de auto van haar man in beslag werden genomen en door DRZ verkocht vond de koper haar gegevens in de navigatie/boordcomputer van de auto. Het ging om haar woonadres, telefoonnummer en telefoonnummer op het werk. De vrouw klaagde bij de ombudsman dat DRZ de auto niet heeft teruggezet naar de fabrieksinstellingen voordat die werd verkocht. De koper nam na het vinden van de gegevens contact op met de vrouw.

DRZ kon na onderzoek van de ombudsman niet aangeven waarom dit niet was gedaan. "Nu niet is gebleken dat Domeinen heeft gezocht naar een oplossing voor het niet wissen van de gegevens zodat werd voorkomen dat gegevens bij een derde terecht zouden kunnen komen, heeft Domeinen het vereiste van maatwerk geschonden", aldus de ombudsman, die opmerkt dat de overheidsinstantie zich niet behoorlijk heeft gedragen. De klacht werd dan ook gegrond verklaard waarop de ombudsman nu een oproep heeft gedaan voor een regeling (pdf).