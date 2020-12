Wetsvoorstel voor verplichte beveiligingsupdates volgend jaar naar Kamer

Een wetsvoorstel dat fabrikanten van smartphones en andere apparaten en aanbieders van digitale diensten verplicht om hun producten gedurende enige tijd van beveiligingsupdates te blijven voorzien gaat naar verwachting begin volgend jaar naar de Tweede Kamer. Dat laat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken aan de Tweede Kamer weten. Het wetsvoorstel 'richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud' zorgt voor de nationale implementatie van twee Europese consumentenrechten richtlijnen.

In 2019 zijn in Brussel de richtlijn levering digitale inhoud en de richtlijn verkoop goederen vastgesteld. De richtlijnen regelen onder andere dat particulieren zowel voor digitale inhoud, bijvoorbeeld games en applicaties, digitale diensten, bijvoorbeeld streamingdiensten, als voor goederen met een digitaal element, bijvoorbeeld een smart-tv of smartphone, recht krijgen op veiligheidsupdates zolang zij die redelijkerwijs mogen verwachten. Uiterlijk op 1 juli 2021 moeten de richtlijnen zijn omgezet in nationale wetgeving.

De Tweede Kamer zal naar verwachting begin volgend jaar zich over het wetsvoorstel buigen dat dit in Nederland regelt. "Dit wetsvoorstel expliciteert onder meer een verplicht updateregime voor digitale inhoud en tastbare goederen met een digitaal element", merkt Keijzer op. Als het wetsvoorstel is aangenomen zullen verkopers en handelaren met de fabrikant of softwareleverancier afspraken moeten maken over het leveren van beveiligingsupdates. Een uitzondering hierop is wanneer de verkoper bij de aankoop vermeldt dat de koper geen updates mag verwachten, en de koper hiermee instemt.