TU Delft detecteert weinig besmette IoT-apparaten in Nederland

In Nederland worden in vergelijking met andere landen weinig besmette Internet of Things-apparaten gedetecteerd, zo blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Met subsidie van het ministerie van Economische Zaken doet de TU Delft metingen naar besmette IoT-apparaten. Dit moet voor informatie zorgen waarmee internetproviders hun klanten kunnen oproepen om besmette apparaten op te schonen.

Voor het onderzoek maken de onderzoekers gebruik van honeypots, zoals Michel van Eeten, hoogleraar Bestuurskunde bij de sectie Organisation & Governance (OG) aan de TU Delft, en specialist in internetveiligheid, vorig jaar al aan Security.NL liet weten. Besmette IoT-apparaten zoeken naar andere kwetsbare systemen. Aan de hand van de ip-adressen die via de honeypots worden verzameld kunnen de onderzoekers zien waar de besmette apparaten zich bevinden.

"Het beeld dat uit het onderzoek van TU Delft naar voren komt is dat het aantal gemeten besmette apparaten in Nederland laag is ten opzichte van andere landen", meldt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. In Nederland gaat het gemiddeld om 125 besmette apparaten die dagelijks worden gedetecteerd. Het aantal besmette apparaten met een Duits ip-adres ligt op een gemiddelde van 2500 per dag, terwijl er in Egypte gemiddeld 15.000 geïnfecteerde devices worden geteld. De meeste infecties worden gemeten bij ip-camera's en NAS-systemen.

"Het is positief dat uit de metingen van TU Delft naar voren komt dat het aantal besmettingen in Nederland meevalt ten opzichte van andere landen. Tegelijkertijd blijft een groot aantal apparaten kwetsbaar voor misbruik en kunnen de gevolgen van misbruik voor een individuele gebruiker groot zijn", aldus Keijzer. De uitkomsten van de metingen worden gedeeld met internetaanbieders en met het Digital Trust Center (DTC). Providers kunnen met de informatie hun klanten waarschuwen. Het DTC zal aan de hand van de verzamelde gegevens in gesprek gaan met fabrikanten over maatregelen die zij kunnen nemen, bijvoorbeeld het ontwikkelen van beveiligingsupdates.