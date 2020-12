Minister wil delen van medische data tussen burger en zorg vereenvoudigen

Minister Van Ark van Medische Zorg wil dat patiënten hun medische gegevens eenvoudiger met zorgverleners kunnen delen. Dit moet straks via één centrale plek kunnen worden geregeld. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister komt het geregeld voor dat medische informatie van patiënten niet voor een zorgverlener beschikbaar is omdat de patiënt nog geen toestemming heeft gegeven voor het inzien van de betreffende gegevens. Dit kan gebeuren omdat niet alle zorgverleners en burgers weten dat naast toestemming voor het delen van medische gegevens ook toestemming nodig kan zijn voor het delen van data via een elektronisch uitwisselingssysteem, geeft Van Ark als voorbeeld.

"Ik vind het echter onwenselijk als voor het elektronisch uitwisselen van gegevens vaker toestemming moet worden gevraagd dan voor gegevensuitwisseling op papier. Ook mag zonder die toestemming geen achteruitgang optreden ten opzichte van de huidige praktijk", aldus de minister. Daar waar toestemming van de patiënt nodig is wil Van Ark dat dit straks vanuit één plek kan worden geregeld."

"De bedoeling is dat de patiënt toestemming geeft op het moment dat het nodig is en deze toestemming volgt vervolgens de benodigde zorg. Op deze manier kan de patiënt in het gesprek met de zorgverlener bepalen welke informatie op dat moment nodig is en op geïnformeerde wijze beslissen welke informatie er tussen zorgverleners gewisseld mag worden. En is voor de zorgverlener helder waar de burger deze toestemming eenduidig bijhoudt", schrijft de minister in haar brief.

Estlandmodel

De komende maanden zal Van Ark werken aan een beleidslijn die meer duidelijkheid moet geven over het verlenen van toestemming voor het delen van medische data. "Hierbij zal ik ingaan op de toepasbaarheid van de Estse wijze van toestemmingverlening (opt-out)", merkt de minister op. In Estland zijn gegevens standaard voor zorgverleners beschikbaar, tenzij patiënten hier bezwaar tegen maken, zo legde de minister uit tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer (pdf).

Van Ark voegde ook toe dat een opt-outmodel op grond van de AVG niet mogelijk is. Op verzoek van D66 heeft ze aangegeven de situatie in Estland te zullen onderzoeken. "Volgens mij kan je dat niet zomaar regelen, maar heb je er een wetswijziging voor nodig. Kijk bijvoorbeeld naar de donorwet. Die is volgens hetzelfde principe vormgegeven. Je moet het dus bij wet regelen."