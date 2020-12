EU-raad neemt resolutie aan over toegang tot versleutelde data

De Europese Raad heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data zouden moeten hebben. Versleutelde e-maildienst ProtonMail maakt zich zorgen. De Raadsresolutie Encryptie vormt volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het startpunt om samen met techbedrijven en andere partijen een onderzoek te doen naar de technische mogelijkheden om toegang tot versleutelde data te krijgen.

Volgens de resolutie zijn opsporingsdiensten steeds meer afhankelijk van toegang tot elektronisch bewijsmateriaal om terrorisme, georganiseerde misdaad, kindermisbruik, cybercrime en andere misdrijven te bestrijden. "Het kan essentieel zijn dat bevoegde autoriteiten toegang tot elektronisch bewijsmateriaal hebben, niet alleen om een succesvol onderzoek uit te voeren om criminelen te vervolgen, maar ook om slachtoffers te beschermen en de veiligheid te garanderen", zo laat de tekst van de resolutie weten.

De resolutie heeft als uitgangspunt dat de bevoegde autoriteiten hun wettelijke taak moeten kunnen uitvoeren, zowel online als offline. Om dit mogelijk te maken wordt er in de EU samen met techbedrijven en andere relevante partijen onderzocht welke technische oplossingen er zijn om effectief inzicht te kunnen verkrijgen in versleutelde data. Daarbij wordt er gesproken over mogelijke technische oplossingen, maar concrete voorbeelden worden niet genoemd.

Verder wordt in de resolutie het belang van "sterke encryptie" genoemd. Wat er precies hiermee wordt bedoeld is onduidelijk. In het geval van end-to-end encryptie houdt dit in dat alleen de afzender en ontvanger de inhoud van een bericht kunnen zien. Mocht er een manier komen waardoor een derde partij toegang tot de communicatie zou kunnen krijgen, is er geen sprake meer van end-to-end encryptie.

Backdoor

De resolutie van de raad is niet bindend. Toch is versleutelde e-maildienst ProtonMail bang dat het zal leiden tot een anti-encryptieoffensief. Volgens Richie Koch van ProtonMail moet er iets worden gedaan om criminelen op het internet te bestrijden, maar is het verzwakken van encryptie niet de oplossing. "Het onder druk zetten van veelgebruikte diensten, zoals WhatsApp of ProtonMail, om een backdoor aan de encryptie toe te voegen voorkomt niet dat criminelen hun eigen versleutelde diensten beginnen", aldus Koch.

Hoewel het woord backdoor niet in de resolutie wordt genoemd, is dat wel wat waar de "technische oplossing" in de tekst op doelt, gaat Koch verder. Die stelt dat zowel de werking van encryptie moet worden behouden, alsmede toegang door opsporingsdiensten mogelijk moet zijn. Dit is echter niet haalbaar. "Je kunt niet beide hebben", stelt Koch. "Er is geen backdoor die alleen de good guys binnenlaat." Hij roept EU-burgers op om aan hun Europarlementariër te laten weten dat ze tegen de resolutie zijn.