Hof van Twente herstelt deel van dienstverlening na cyberaanval

De gemeente Hof van Twente heeft na de cyberaanval van 1 december een deel van de dienstverlening aan inwoners hersteld. Het is voor spoedgevallen weer mogelijk om rijbewijzen en uittreksels uit de basisregistratie personen aan te vragen. Ook verhuizingen kunnen weer worden doorgegeven.

Het aanvragen, verlengen of ophalen van paspoorten en identiteitskaarten en het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is nog altijd niet mogelijk. Aanvragen voor rijbewijzen zijn alleen mogelijk in het geval die al verlopen zijn of de komende week verlopen. Het aanvragen van uittreksels is alleen bedoeld voor personen die het deze week nodig hebben. De gemeente heeft geen verdere details over de aanval zelf gegeven of wanneer de overige diensten weer online komen.

Nederlands Forensisch Incident Respons (NFIR) doet onderzoek naar de aanval bij de gemeente. De aanvallers lieten aan de Volkskrant weten dat ze veertig terabyte aan data van de gemeente hadden gestolen, maar dat is niet het geval, zegt Arwi van der Sluijs, directeur van NFIR, tegenover Tubantia. Hoeveel data er dan wel is buitgemaakt wil hij niet zeggen.

De gemeente heeft nog altijd niet officieel bevestigd dat het om een aanval met ransomware gaat, zoals de Volkskrant meldde. Toch lijkt burgemeester Ellen Nauta hierop te hinten. Zo laat ze aan Tubantia weten dat het uitgangspunt is dat de overheid niet zwicht voor criminelen en geen losgeld betaalt.