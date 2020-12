Ierse toezichthouder legt Twitter AVG-boete op van 450.000 euro

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft Twitter een boete van 450.000 euro opgelegd voor het overtreden van de AVG. In januari vorig jaar startte de DPC een onderzoek naar een datalek dat door Twitter was gemeld. De microbloggingdienst had op 26 december 2018 een bugmelding ontvangen dat als een Twittergebruiker met een afgeschermd account gebruikmaakte van de Android-app en zijn e-mailadres wijzigde, het account voor iedereen zichtbaar werd.

Daarop stelde de DPC een onderzoek in waarbij werd gekeken of Twitter zich wel aan de AVG heeft gehouden. Uit het onderzoek van de privacytoezichthouder blijkt dat dit niet het geval is. Zo heeft Twitter het datalek niet op tijd bij de DPC gemeld en was de aangeleverde documentatie over het datalek onvolledig. Zo werd de bug pas op 8 januari gerapporteerd, veel later dan de 72 uur die hiervoor staat. Verder ontbrak er allerlei informatie in de datalekmelding.

Volgens de DPC heeft Twitter twee artikelen van de AVG zodoende overtreden en is een boete van 450.000 euro een proportionele en terechte sanctie. Minstens 88.000 Twittergebruikers werden slachtoffer van het datalek, maar het werkelijke aantal is mogelijk groter, aangezien Twitter niet in staat was om alle getroffen personen te identificeren.