Celstraf voor duo dat mensen door middel van qr-codes oplichtte

De rechtbank Den Haag heeft twee mannen van 24 en 27 jaar wegens qr-codefraude veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk vier en vijf maanden. De mannen maakten meerdere slachtoffers in Den Haag en Tilburg. Het duo vroeg slachtoffers om hulp, bijvoorbeeld om een klein bedrag voor te schieten, zoals het betalen van een treinkaartje.

Hiervoor moest het slachtoffer zijn ING-app openen en een qr-code op de telefoon van de verdachten scannen. Dat was zogenaamd nodig om een paar euro over te maken, maar in werkelijkheid werd zo de telefoon van de daders gekoppeld aan de rekening van het slachtoffer. Na het scannen van de qr-code verscheen op de telefoon van de dader een cijfercode die het slachtoffer moest invoeren op zijn telefoon.

De daders trokken de telefoons uit de handen van slachtoffers om hen bij de procedure te 'helpen'. "Omdat de slachtoffers overdonderd waren en de daders stevige jongens, lieten ze het gebeuren. Met alle narigheid van dien", aldus het Openbaar Ministerie. Vervolgens kon er geld van de rekening worden gehaald. Ook werden allerlei producten aangeschaft, waaronder dure jassen. Zo kocht één van de verdachten een jas van 995 euro.

"De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een geraffineerde vorm van fraude. Hij heeft onder valse voorwendselen en door misbruik te maken van een kwetsbaarheid in de mobiel bankieren app van de ING bank, toegang verkregen tot de bankrekening van zijn slachtoffer", zo oordeelde de rechter bij beide verdachten. De rechter stelde verder dat de verdachten misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen van slachtoffers, die hen juist wilden helpen, en hebben ze het vertrouwen in het digitale betalingsverkeer geschaad. Beide verdachten hadden al een strafblad.

De fraude was alleen mogelijk bij ING-klanten. Vanwege de fraude is de bank gestopt met het installeren van de IING-app op een tweede toestel door middel van een qr-code. "Helaas zagen we dat, ondanks het toevoegen van extra waarschuwingen tijdens het activeren, er nog steeds klanten opgelicht werden door het scannen van een qr-code", aldus de bank. "Om onze klanten te beschermen tegen deze oplichters hebben we besloten om te stoppen met de qr-code om de ING-app op een tweede toestel te installeren. Daarom is deze optie niet meer beschikbaar in de app."