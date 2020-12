Politie zet Facebook en Instagram in als opsporingsmiddel

De politie zet voortaan Facebook en Instagram in als opsporingsmiddel en zal later hier ook YouTube aan toevoegen. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. Via de socialmedia-accounts, die vorige week werden gelanceerd, vraagt politie het publiek om informatie over allerlei zaken.

Zo werden volgers gevraagd of ze de herkomst of het merk van een jas herkenden, waarmee een verdachte van een poging tot moord in Schiedam op camerabeelden is te zien. Daarnaast werd er informatie gevraagd over een metalen pin die mogelijk bij een zware mishandeling is gebruikt. "Ondanks het nog beperkte aantal volgers, nu zeshonderd op Instagram, zijn beide vragen beantwoord", aldus de politie.

De socialmedia-accounts worden gecombineerd met het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Volgens de politie is het door de accounts mogelijk om gerichtere vragen aan kijkers te stellen.