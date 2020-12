Politie test nieuw systeem voor videobellen met burgers

De politie is vandaag een proef gestart met een nieuw systeem voor videobellen met burgers. Met de pilot wil de politie onderzoeken of beeldbellen een meerwaarde heeft in het contact met de burger en hoe de technologie de dienstverlening van de politie kan verbeteren.

"De politie is – net als de maatschappij – altijd in ontwikkeling. Beeldbellen past helemaal in de huidige digitale samenleving. Binnen de portefeuille Dienstverlening wordt gezocht naar nieuwe manieren waarop we voor burgers en bedrijven bereikbaar zijn en tegelijkertijd een veilige dienstverlening kunnen garanderen", zo laat de aankondiging weten.

Servicemedewerkers van de politie Hilversum zullen het videobelsysteem gaan testen in het contact met burgers. Die kunnen bij aangiftes kiezen uit videobellen of een normaal (telefoon)gesprek. "Hoe inwoners in contact willen komen verschilt. Veel mensen geven nog altijd de voorkeur aan persoonlijk contact, maar beeldbellen wordt steeds “gewoner” en biedt een mooie aanvulling op de huidige mogelijkheden", aldus de politie. Afhankelijk van de resultaten van de proef zal worden gekeken of het systeem landelijk kan worden ingevoerd.