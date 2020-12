Apple voegt privacylabel toe aan apps in App Store

Apps in de Apple App Store zijn voortaan voorzien van een privacylabel waarmee gebruikers onder andere kunnen zien welke gegevens er worden verzameld en wat hiermee wordt gedaan. Het label wordt getoond onder de downloadknop van de app, zodat gebruikers van tevoren zien hoe de app met hun privacy omgaat.

Het privacylabel bevat kan verschillende onderwerpen bevatten, zoals de data die wordt verzameld om de gebruiker te volgen, de data die de app verzamelt en gekoppeld is aan het apparaat, account of identiteit van de gebruiker, niet gekoppelde data, wanneer er geen data wordt verzameld en wanneer er geen informatie beschikbaar is. Dit laatste label verschijnt bij apps die sinds de verplichting om een privacylabel toe te voegen niet zijn bijgewerkt.

Volgens Apple moeten gebruikers beter weten hoe hun gegevens worden gebruikt en hier meer controle over hebben. Facebook uitte onlangs nog kritiek op het labelbeleid van Apple. De generieke privacylabels zouden in het geval van WhatsApp onvoldoende duidelijk maken wat de chat-app doet om informatie van gebruikers te beschermen. Daarnaast zouden de apps van Apple zelf een voordeel hebben, omdat gebruikers de privacylabels niet eenvoudig kunnen vergelijken. Voor iOS-apps die geen aparte pagina in de Apple App Store hebben is het privacylabel op de website van Apple te vinden.