Google weigert beveiligingsupdate voor Tor Browser in Play Store

Het Tor Project heeft wegens kwetsbaarheden in Firefox nieuwe versies van Tor Browser uitgebracht, maar Google heeft de beveiligingsupdate voor de Androidversie in de Play Store geweigerd. Tor Browser bestaat uit een onderdeel om verbinding met het Tor-netwerk te maken en een aangepaste versie van Firefox, aangevuld met verschillende browserplug-ins om gebruikers extra te beschermen.

Wanneer Mozilla beveiligingsupdates voor Firefox uitrolt komt het Tor Project ook met een nieuwe versie voor Tor Browser. Gisteren verscheen een nieuwe versie van Firefox die meerdere kwetsbaarheden verhelpt en werd zoals gewoonlijk gevolgd door een nieuwe Tor Browser. In dit geval versie 10.0.7, die tevens verschillende bugfixes bevat. Eén van de verholpen beveiligingslekken in Firefox is als kritiek aangemerkt, wat inhoudt dat een aanvaller hierdoor code op het systeem van gebruikers kan uitvoeren.

De beveiligingsupdate voor de browser is echter niet beschikbaar in de Google Play Store. "De update werd geweigerd tijdens het controleproces. We zijn hier tegen in beroep gegaan en werken met Google samen om de update zo snel als mogelijk beschikbaar te maken", zegt Matthew Finkel van het Tor Project. Waarom Google de update weigerde is niet bekendgemaakt.

Tor Browser is via de Google Play Store meer dan tien miljoen keer geïnstalleerd. De Androidversie van de browser is ook als los APK-bestand via de website van het Tor Project te downloaden.