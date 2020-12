Jumbo: gezichtsherkenning was zelfstandige proef van ondernemer

In de supermarkten van Jumbo wordt geen gebruik gemaakt van gezichtsherkenning, zo heeft de keten laten weten naar aanleiding van de Alphense Jumbo-supermarkt die werd gewaarschuwd door de Autoriteit Persoonsgegevens. De supermarkt gebruikte tientallen camera's om klanten in de gaten te houden en hun gezichten te scannen. Het Jumbo-filiaal zette de gezichtsherkenning naar eigen zeggen in tegen winkeldieven.

Na berichtgeving in media over het systeem begin december 2019 vroeg de AP informatie op bij de eigenaar van de supermarkt. Die besloot het systeem op 8 december 2019 uit te schakelen. De privacytoezichthouder had echter informatie van de winkel ontvangen dat die van plan was om het systeem weer in te schakelen. Daarop volgde een formele waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jumbo laat weten dat het hier om een zelfstandige proef ging door de ondernemer die de vestiging runt. Het filiaal in Alphen zal het gezichtsherkenningssysteem niet meer inschakelen. Het gebruik van gezichtsherkenning is volgens de supermarktketen geen beleid en is dat ook nooit geweest, zegt een woordvoerder tegenover Dagblad van het Noorden.