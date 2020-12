Minister: cyberspionage volgend jaar prioriteit van MIVD

Cyberspionage is volgend jaar één van de prioriteiten van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), zo heeft minister Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamer laten weten. De minister informeerde de Kamer op hoofdlijnen over het MIVD Jaarplan 2021. Het gehele jaarplan is een staatsgeheim gerubriceerd document en wordt daarom slechts met de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) gedeeld.

Volgens Bijleveld verslechtert het internationale veiligheidsklimaat en verandert de aard van conflicten. "De scheidslijn tussen oorlog en vrede is vaak diffuus en conflicten worden steeds vaker met (des-)informatie, irreguliere strijdkrachten en cyberaanvallen uitgevochten", aldus de minister.

In het jaarplan geeft de MIVD aan welke onderzoeksopdrachten en veiligheidsbevorderende taken de prioriteit krijgen. Eén daarvan is cyberspionage. Zo zal de MIVD het onderzoek voortzetten naar digitale spionage door onder andere Rusland en China. "Deze staten hebben grote geopolitieke ambities en zijn op zoek naar informatie om hun krijgsmacht te moderniseren, hun economie te versterken of politieke besluitvorming te beïnvloeden", merkt Bijleveld op.

De MIVD doet ook onderzoek naar de aard, omvang en inzet van cyberoperaties door "statelijke actoren" in en tegen Nederland. Het gaat onder andere om aanvallen gericht tegen de defensie-industrie en dan in het bijzonder bedrijven die betrokken zijn bij de vervangingstrajecten van defensiematerieel. In het jaarverslag van de MIVD wordt verantwoording over de uitvoering van het jaarplan gegeven.