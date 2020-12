ProtonMail lanceert feature om verzonden e-mail in te trekken

Versleutelde e-maildienst ProtonMail heeft een nieuwe feature gelanceerd waarmee gebruikers verzonden e-mail kunnen intrekken. Volgens ProtonMail moet "Undo Send" voorkomen dat berichten bijvoorbeeld bij de verkeerde partij terechtkomen. Wanneer gebruikers een e-mail versturen verschijnt er een knop en heeft men vijf seconden de tijd om het bericht in te trekken.

Dit werkt ongeacht of de ontvangende partij ook van ProtonMail gebruikmaakt, zoals bijvoorbeeld bij Exchange het geval is. Bij Exchange is het ook mogelijk om berichten in te trekken, maar alleen als de ontvangende partij van dezelfde Exchange-server gebruikmaakt. Op dit moment is het voor ProtoinMail-gebruikers niet mogelijk om het aantal seconden voor het intrekken van e-mail aan te passen.

De nieuwe feature is daarnaast alleen beschikbaar voor betalende klanten van ProtonMail en vooralsnog alleen te gebruiken in de bètaversie van de webapplicatie. Gebruikers moeten de optie "Delay message sending" wel eerst zelf inschakelen.