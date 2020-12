Facebook haalt in advertenties uit naar privacyfeature Apple

Facebook heeft via paginagrote advertenties in de New York Times, Wall Street Journal en Washington Post uitgehaald naar een nieuwe privacyfeature die Apple aan iOS gaat toevoegen. De feature moet het lastiger voor adverteerders maken om mensen te tracken, maar volgens Facebook gaat dit ten koste van kleine ondernemers.

Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. Apple heeft aangekondigd dat gebruikers straks de optie krijgen om zich per app voor tracking af te melden, waarmee de IDFA in feite wordt uitgeschakeld. De plannen van Apple zorgden voor felle kritiek van adverteerders, waaronder Facebook. Zo gebruikt Facebook de IDFA om gebruikers over verschillende apps te kunnen volgen.

Apple heeft de uitrol van de privacyfeature uitgesteld, maar zou dit nog steeds van plan zijn. Dit tot grote onvrede van Facebook. Volgens het socialmediabedrijf maken meer dan tien miljoen bedrijven maandelijks gebruik van de advertentietools om nieuwe klanten te vinden. Door de nieuwe privacyfeature van Apple zou het voor deze bedrijven lastiger worden om gepersonaliseerde advertenties aan mensen te tonen.

Het beperken van de mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties te tonen zou grote financiële gevolgen voor kleine bedrijven hebben, stelt Facebook. "Hoewel het beperken van hoe gepersonaliseerde advertenties kunnen worden gebruikt gevolgen heeft voor grotere bedrijven zoals wij, zullen deze veranderingen catastrofaal zijn voor kleine bedrijven", claimt het socialmediabedrijf.

"Ik denk dat het vrij duidelijk is wat Facebook wil: ze willen dat privacy van mobiele apps teruggaat naar het Wilde Westen van tien jaar gelden, toen apps nog overal mee weg kwamen wat technisch mogelijk was, waarbij alle data onzichtbaar voor gebruikers werd opgezogen", zegt de bekende Apple-kenner John Gruber. Hij merkt op dat Apple niet de mogelijkheid voor Facebook wegneemt om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Apple geeft gebruikers juist meer controle over hun eigen privacy.

"Facebook vindt dat Apple, door gebruikers bewust te maken en controle over hun online privacy te geven, iets afneemt waarvan Facebook vindt dat het hen wettelijk toekomt. Dit is hetzelfde wanneer telemarketeers vinden dat je hen onrecht aandoet wanneer je je telefoonnummer aan een bel-me-niet register toevoegt", merkt Gruber op. Naast de krantenadvertenties hekelt Facebook ook in een uitgebreide blogposting de anti-trackingplannen van Apple. Daarin beschuldigt Facebook Apple van concurrentieverstorend gedrag.