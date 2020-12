Gevangenisstraffen voor grootschalige oplichting via Marktplaats

De rechtbank Overijssel heeft vijf mannen veroordeeld voor grootschalige oplichting via Marktplaats, waarbij meer dan 350 mensen voor een bedrag van in totaal 325.000 euro werden opgelicht. Volgens de rechtbank is er sprake van een criminele organisatie.

De hoofdverdachte benaderde slachtoffers op Marktplaats en deed zich daarbij voor als koper en verkoper. Om het vertrouwen van slachtoffers te wekken stuurde hij ook foto's van een identiteitskaart en paspoort en gebruikte op WhatsApp een foto met kinderen. De hoofdverdachte wist bij tientallen slachtoffers de inloggevens en transactiecodes voor internetbankieren te ontfutselen. Ook wist hij slachtoffers zover te krijgen om een kopie van hun paspoort of identiteitskaart op te sturen, die vervolgens werden gebruikt voor het maken van nieuwe slachtoffers.

Wanneer verkopers vroegen waarom ze hun inloggegevens moesten afgeven werd er een heel verhaal verzonnen, aldus het Openbaar Ministerie. "De verdachte wist stap voor stap met smoesjes en verhalen vertrouwen te winnen. En als dat niet meer hielp was hij ronduit dreigend." Zo stelde de verdachte dat hij via een zakelijke rekening betaalde en daarom de codes van het slachtoffer nodig had.

Met de verkregen inloggegevens en codes werd er geld van de rekeningen van slachtoffers overgemaakt naar de rekeningen van katvangers. De rechter veroordeelde de hoofdverdachte tot een gevangenisstraf van veertig maanden en twee weken, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Tevens moet de man 175.000 euro betalen die hij met de oplichtingspraktijken verdiende.

Door zijn handelen heeft de verdachte niet alleen op grove wijze het vertrouwen geschaad dat slachtoffers in hem als koper of verkoper hadden, maar ook het vertrouwen van mensen in websites zoals Marktplaats waar zij elkaar digitaal ontmoeten om zaken te doen, aldus de rechter, die toevoegde dat digitale oplichtingspraktijken bovendien tot gevolg hebben dat mensen minder vertrouwen hebben in elektronisch bankieren.

Twee 27-jarige verdachten werden door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien maanden en twee weken. De vierde verdachte, een 23-jarige man, kreeg een taakstraf en een celstraf van zes maanden opgelegd waarvan 72 dagen voorwaardelijk. Als laatste werd een 25-jarige man wegens witwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie weken.