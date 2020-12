Agentschap Telecom doet aanbevelingen voor beveiligen BGP

Het Agentschap Telecom heeft verschillende aanbevelingen gepubliceerd voor het beveiligen van het Border Gateway Protocol, dat wordt gebruikt om verkeer tussen internetproviders te routeren en essentieel is voor de werking van het internet.

BGP werkt door een tabel van ip-netwerken of 'prefixes' bij te houden die de netwerkbereikbaarheid tussen autonome systemen aangeeft. Dit zijn onafhankelijk beheerde netwerken, bijvoorbeeld van internetproviders. Via BGP wordt de meest efficiënte route gezocht voor het routeren van verkeer.

In het verleden zijn er meerdere incidenten met BGP-hijacking geweest waarbij aanvallers het internetverkeer via hun netwerken weten te routeren en zo kunnen onderscheppen of manipuleren. Aanvallers doen dit door aan te kondigen dat ze eigenaar van bepaalde ip-prefixes zijn, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.

"Zonder BGP kan er ook geen internet zijn. Beveiliging van dat protocol is dan ook erg belangrijk. Om beheerders van autonome systemen daarbij te helpen hebben we een aantal best practices in een infographic verzameld. Als iedereen die met BGP te maken heeft de best practices volgt beperken we gezamenlijk de risico's", zo laat het Agentschap Telecom vandaag weten.

De aanbevelingen bestaan onder andere uit monitoring, detectie, filtering, gebruik van Resource Public Key Infrastructure (RPKI) en TTL Security. Zo moet RPKI het kapen van routes voorkomen en is TTL Security bedoeld om aanvallen met vervalste ip-pakketten tegen te gaan.

"Organisaties zoals internetproviders en ondernemingen worden aangemoedigd om deze aanbevelingen te implementeren, aangezien ze de security en stabiliteit van het internet verbeteren. Een veerkrachtig internet is essentieel voor het publieke welzijn en economische stabiliteit", stelt het Agentschap Telecom.