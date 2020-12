Bits of Freedom doet onderzoek naar Corona Opt-in

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom is een onderzoek gestart naar het Corona Opt-in waarmee de medische gegevens van ruim acht miljoen Nederlanders zijn opengesteld, zonder dat die hiervoor toestemming hebben gegeven. De Nederlanders om wie het gaat hadden nog geen keuze gemaakt of ze hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken.

Om de huisartsgegevens van deze groep toch te kunnen raadplegen werd de 'Corona Opt-in' bedacht. Daardoor zijn de huisartsgegevens van de acht miljoen Nederlanders nu wel op de huisartsenpost of spoedeisende hulp via het LSP beschikbaar. Voordat de dossiers door zorgverleners worden geraadpleegd moet de patiënt, als die hiertoe in staat is, nog wel mondeling toestemming geven.

"Wij kregen signalen uit de praktijk dat er iets fout ging met deze maatregel. Uit een klein onderzoek naar de uitvoering van de Corona opt-in werd duidelijk dat niet één van de ondervraagden op de hoogte was van deze maatregel", zegt Sarah Stapel van Bits of Freedom. "Ook had ruim de helft geen keuze gemaakt om wel of niet toestemming te verlenen voor het delen van hun medisch dossier."

De Autoriteit Persoonsgegevens gaf toestemming voor het Corona Opt-in onder de voorwaarde dat patiënten de toegang tot hun medische gegevens nog mondeling bevestigen. "We begrijpen echter dat de extra toestemmingseis die de toezichthouder noemt niet goed genoeg nageleefd word. We hebben gekeken hoe er in de praktijk toestemming wordt verleend en of dit klopt met de keuzes van burgers", merkt Stapel op.

Bits of Freedom vroeg respondenten om te controleren of de toestemming die op volgjezorg.nl als verleend staat aangegeven correct is. Bij bijna de helft van de deelnemers bleek dit niet zo te zijn. Ondanks de kleine groep deelnemers is dit volgens de burgerrechtenbeweging een belangrijk signaal dat het op z'n best niet altijd goed gaat met het verlenen van toestemming.

Bits of Freedom vraagt mensen nu om hun instellingen op volgjezorg.nl te controleren en die door te geven, zodat de omvang van het probleem in kaart kan worden gebracht.