90 procent Nederlanders ontving laatste NL-Alert controlebericht

Negentig procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft het NL-Alert controlebericht van 7 december ontvangen. Daarmee is het bereik ten opzichte van het vorige controlebericht nagenoeg stabiel gebleven. Het bereik onder jongeren en ouderen steeg licht. Dat blijkt uit de bereikmeting van onderzoeksbureau Kantar.

Meer jongeren tussen de 12 en 17 en ouderen vanaf 65 jaar ontvingen het NL-Alert controlebericht in december dan in juni. De overheid zendt twee keer per jaar een NL-Alert controlebericht uit op de eerste maandag van juni en december. Zo kunnen burgers controleren of hun toestel goed staat ingesteld om NL-Alert te ontvangen en hoe het is om een dergelijk bericht te krijgen.

Via NL-Alert informeert de overheid burgers over rampen, incidenten en andere noodsituaties. Uit de bereikmeting blijkt dat 93 procent van de Nederlanders het goed vindt om via NL-Alert geïnformeerd te worden tijdens een noodsituatie. Bij het testbericht van december waarschuwde de overheid van tevoren ook voor het harde geluid dat bij een NL-Alert afgaat.

Naast telefoons is NL-Alert ook steeds meer te zien op digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen in het openbaar vervoer. Het volgende NL-Alert controlebericht verzendt de overheid op maandag 7 juni 2021 rond 12 uur.