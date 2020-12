Microsoft ook slachtoffer van aanval met SolarWinds-backdoor

Microsoft is één van de organisaties die ook slachtoffer is geworden van de aanval met de SolarWinds-backdoor. Dat heeft het techbedrijf via de eigen website bekendgemaakt. Volgens Microsoft heeft het de SolarWinds-backdoor in de eigen omgeving aangetroffen, maar is er geen bewijs gevonden dat de aanvallers toegang tot productiediensten of klantgegevens hebben gekregen.

Daarnaast zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de systemen van Microsoft vervolgens door de aanvallers zijn gebruikt om anderen aan te vallen. Na ontdekking van de besmette systemen werden die geïsoleerd en verwijderd. Verdere details zijn niet gegeven. Persbureau Reuters kwam eerder met een verhaal gebaseerd op anonieme bronnen dat Microsofts producten, nadat de aanvallers toegang tot de systemen van de techgigant hadden gekregen, waren gebruikt om anderen aan te vallen. Iets dat volgens Microsoft niet klopt.

Aanvallers wisten in te breken bij softwarebedrijf SolarWinds, dat producten ontwikkelt voor het monitoren van it-omgevingen. Vervolgens werd er een backdoor toegevoegd aan officiële updates voor het product. Deze updates werden bij bijna 18.000 gebruikers van SolarWinds geïnstalleerd. Naast Microsoft hebben ook securitybedrijf FireEye en verschillende Amerikaanse ministeries bevestigd dat aanvallers op deze manier toegang tot hun systemen hebben gekregen.