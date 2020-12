Amerikaanse minister beschuldigt Rusland van SolarWinds-backdoor

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft Rusland beschuldigd van de aanval met de SolarWinds-backdoor. Pompeo deed dit in een interview met Mark Levin van The Mark Levin Show. Aanvallers wisten door het toevoegen van een backdoor aan updates voor de software van SolarWinds toegang tot organisaties, bedrijven en overheden wereldwijd te krijgen.

Bijna 18.000 organisaties installeerden de besmette updates. Bij een select aantal werd echter aanvullende malware geïnstalleerd. Microsoft liet eerder deze week weten dat meer dan veertig organisaties gerichter door de aanvallers zijn aangevallen, een aantal dat waarschijnlijk nog hoger zal uitkomen. Van de nu geïdentificeerde organisaties bevindt zo'n tachtig procent zich in de Verenigde Staten. Het gaat onder andere om verschillende Amerikaanse ministeries.

Pompeo kreeg tijdens het interview ook een vraag over de aanval. De minister laat weten dat hij er nog niet veel over kan zeggen, aangezien het onderzoek nog loopt. Wel is hij zeker van wie er achter de aanval zit. "Dit was een groots opgezette operatie en ik denk dat we nu kunnen zeggen dat het vrij duidelijk is dat de Russen hier achter zitten." Verdere details waaruit blijkt dat Rusland verantwoordelijk is worden niet door Pompeo gegeven.