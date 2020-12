Gegevens 1 miljoen gebruikers Ledger-cryptowallet openbaar

De gegevens van meer dan één miljoen gebruikers van de Ledger-cryptowallet zijn openbaar gemaakt op internet. Het gaat om e-mailadressen en van bijna tienduizend gebruikers ook namen, telefoonnummers, adresgegevens en aangeschafte producten.

Aanvallers wisten in juni van dit jaar toegang tot de marketingdatabase van Ledger te krijgen die de gegevens bevatte. Ledger biedt hardwarematige wallets voor het opslaan van allerlei cryptovaluta. Volgens de fabrikant wist een aanvaller via een verkeerd geconfigureerde API-key van een derde partij, aanwezig op ledger.com, toegang tot de database te krijgen en zo contact- en bestelgegevens in te zien.

De verkeerd geconfigureerde API-key was sinds 9 augustus 2018 actief. Volgens Ledger zouden aanvallers er van april 2020 tot 28 juni 2020 misbruik van van hebben gemaakt. Na ontdekking van het datalek werd de betreffende API-key uitgeschakeld. Ledger maakt gebruik van een derde partij voor het versturen en analyseren van transactie- en marketingmails aan klanten die producten op Ledger.com hebben aangeschaft of zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld.

De gestolen gebruikersgegevens werden in eerste instantie verkocht, voordat ze deze maand openbaar werden gemaakt op internet, zo stelt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. De één miljoen e-mailadressen zijn inmiddels toegevoegd aan de zoekmachine, waarmee gebruikers kunnen kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de gestolen e-mailadressen was 69 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.