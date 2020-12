Consumentenbond: supermarkt-apps delen stiekem data met Facebook

Apps van verschillende supermarktketens delen stiekem data met Facebook, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek naar de apps en websites van supermarkten. De apps van Coop, Deen, Jumbo, Jan Linders, Picnic en Spar blijken bij een eerste onderzoek te communiceren met Facebook zonder klanten hier 'aan de voorkant' over te informeren. Zo kan Facebook zien wie bij welke supermarkt boodschappen doet, wanneer dat gebeurt en met welke telefoon. Op deze manier delen de apps stiekem informatie met Facebook, aldus de Consumentenbond.

Verder blijkt dat Coop, Dirk, Jan Linders, Plus en Spar kwetsbaar zijn voor bruteforce-aanvallen op gebruikersaccounts. Een aanvaller kan onbeperkt het wachtwoord van klanten raden. Bij zes supermarkten, Coop, Hoogvliet, Jan Linders, Picnic, Plus en Spar, is het mogelijk om te kijken of een opgegeven e-mailadres bij de supers is geregistreerd. Verder plaatsen de websites van Coop, Deen, Deka, Dirk, Hoogvliet, Jan Linders, Picnic en Spar zonder toestemming advertentiecookies.

De Consumentenbond waarschuwde de supermarktketens in november en deed begin december een hertest. De bruteforce-aanvallen blijken nog steeds mogelijk. Volgens de supers kunnen ze vanwege de coronacrisis en kerstdrukte dit probleem pas later oplossen. Coop, Deen, Dirk, Hoogvliet, Jan Linders en Spar blijken nog steeds zonder toestemming advertentiescookies te plaatsen. Supermarktketens Deen, Jumbo, Jan Linders en Spar sturen nog steeds data door naar Facebook. Jumbo zegt hier in het eerste kwartaal van 2021 mee te stoppen.

De apps en websites van Albert Heijn, Aldi en Lidl houden zich wel netjes aan de privacyregels. Ook zijn deze voldoende beveiligd, zo stelt de Consumentenbond. "De slechte beveiliging en de manier waarop de supermarkten met de privacy van hun klanten omspringen geeft al te denken, maar de laconieke reactie op onze bevindingen is ronduit zorgelijk", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.