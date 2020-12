Microsoft: 85 procent Windows 10-gebruikers logt in zonder wachtwoord

Bijna 85 procent van de eindgebruikers die met Windows 10 werkt logt zonder wachtwoord in. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van pincodes, biometrische authenticatie en beveiligingssleutels, die onderdeel zijn van het inloggen via Windows Hello. Dat heeft Alex Simons corporate vicepresident van het Microsoft Identity Program Management, in een blogposting bekendgemaakt.

Volgen Simons logt inmiddels 84,7 procent van de eindgebruikers op Windows 10 in via Windows Hello. Vorig jaar was dat nog 69,4 procent. Het lijkt een ongekend hoog percentage, maar op Twitter stelt Simons dat de cijfers correct zijn en Microsoft al vier jaar bezig is om het gebruik van wachtwoorden uit te faseren, op weg naar een "wachtwoordloze toekomst".

Naast eindgebruikers zit ook het zakelijke gebruik van Windows Hello in de lift. Zo is het inloggen op Azure Active Directory door middel van Windows Hello for Business, de Microsoft Authenticator en FIDO2-beveiligingssleutels met vijftig procent toegenomen. Ook zijn er meer dan 150 miljoen gebruikers voor Azure Active Directory en Microsoft-accounts die geen gebruik van een wachtwoord maken.