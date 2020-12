EFF: Facebook-advertentie tegen Apple is directe aanval op privacy

Een advertentie van Facebook waarin het techbedrijf uithaalt naar een nieuwe privacyfeature van Apple is een directe aanval op de privacy, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De feature moet het lastiger voor adverteerders maken om mensen te tracken, maar volgens Facebook gaat dit ten koste van kleine ondernemers.

Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. Apple heeft aangekondigd dat gebruikers straks de optie krijgen om zich per app voor tracking af te melden, waarmee de IDFA in feite wordt uitgeschakeld. De plannen van Apple zorgden voor felle kritiek van adverteerders, waaronder Facebook. Zo gebruikt Facebook de IDFA om gebruikers over verschillende apps te kunnen volgen.

Het beperken van de mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties te tonen zou grote financiële gevolgen voor kleine bedrijven hebben, stelt Facebook. "Hoewel het beperken van hoe gepersonaliseerde advertenties kunnen worden gebruikt gevolgen heeft voor grotere bedrijven zoals wij, zullen deze veranderingen catastrofaal zijn voor kleine bedrijven", claimt het socialmediabedrijf in de advertentie.

Volgens de EFF is het een absolute minimale standaard dat trackers toestemming van gebruikers moeten krijgen om hen overal op internet te volgen. "Maar Facebook, dat een enorm imperium heeft gebouwd rond het tracken van alles wat je doet door applicaties via een aantal dubieuze third-party bedrijven data te laten verzamelen en verkopen, wil gebruikers en beleidsmakers anders doen geloven", zegt Andres Arrieta van de EFF.

"Laat er geen misverstand zijn: deze laatste campagne van Facebook is weer een directe aanval tegen onze privacy en ondanks de gelikte verpakking, ook een aanval tegen andere bedrijven, zowel groot als klein", gaat Arrieta verder. De EFF schaart zich dan ook achter Apple en noemt de feature een stap in de juiste richting, waardoor gebruikers meer kennis en controle over hun eigen persoonlijke data krijgen.

Daarnaast zijn de claims over gepersonaliseerde advertenties volgens de burgerrechtenbeweging onjuist. Het grootste deel van online advertenties komt niet terecht bij de contentmakers en app-ontwikkelaars, maar bij datahandelaren zoals Facebook, Google en dubieuze bedrijven waar gebruikers nog nooit gehoord van hebben, aldus de EFF. De burgerrechtenbeweging roept nu Google op om een zelfde feature te implementeren.